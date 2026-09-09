HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sancaktepe’de beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı: 5 yaralı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde beton mikserine çarpan beton pompa aracı, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Sancaktepe’de beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı: 5 yaralı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde beton mikserine çarpan beton pompa aracı, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. 3 araca çarpıp yol kenarındaki ağaca vurarak durabilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılırken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MKF 401 plakalı beton pompa aracı, inşaat sahasından çıkan beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada beton pompa aracının sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlarla birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sancaktepe’de beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı: 5 yaralı 1

Sancaktepe’de beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı: 5 yaralı 2

Sancaktepe’de beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı: 5 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da mağazalardan giysi çalan kadın tutuklandıSamsun’da mağazalardan giysi çalan kadın tutuklandı
Efeler’de otluk yangınıEfeler’de otluk yangını

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.