Sandaloz sakızı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Sandaloz sakızı neye iyi gelir?

Bilinen isimleri ile çiklet, çiklet ya da sakız, günümüzde paketlenen, kısa şeritler biçiminde hazırlanan, şekerli ve şekersiz türleri bulunan bir üründür. Çiklet adını, bu ürünü üreten bir markadan alan sakız, aslında bilinen en eski keşiflerden biridir. Birden fazla sakız türü bulunur.

Sandaloz sakızı nedir?

Çok bilinen ve halk arasında anılan damla sakızı ve çam sakızı dışındaki bir diğer sakız türü de sandaloz sakızıdır. Birçok faydası ile bilinen Sandaloz sakızı, Kuzey Afrika’da yetiştiği bilinen bir sakız türüdür. Afrika bölgesinde yetişen sandaloz ağacından elde edilen sandaloz sakızı adını da elde edildiği ağaçtan almıştır.

Yaklaşık olarak 6 metre boyunda olan sandaloz ağacı çok sıcak bir iklimde büyür ve aşırı sıcak havaya maruz olarak yetişir. Maruz kaldığı bu sıcaklık nedeni ile ağaçta erime meydana gelir. Erime oluşunca da ağacın dallarında kıvamı bala benzeyen bir sıvı türer. Akışkan olan bu sıvı sandaloz sakızı olarak anılır.

Sandaloz sakızı faydaları nelerdir? Sandaloz sakızı neye iyi gelir?

Baş ağrılarından kan akışını hızlandırmaya kadar insan sağlığı için birçok faydası bulunan sandaloz sakızının en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Metabolizmayı hızlandırır.

Bağırsakları çalıştırır.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Dişlerin çürümesinin önüne geçer.

Ağız kokusunu önler.

İshale iyi geldiği bilinir.

Sindirim sistemini düzenler.

Böbrekte ve kalpte yağlanma oluşumunun önüne geçer.

Ağız yolu ile bulaşabilen hastalıklara karşı vücudu korur.

Ağız içinde oluşan iltihaplanmaları engeller.

Damarlarda yağlanma ya da tıkanıklık sorunlarının önüne geçer.

Sandaloz sakızı nasıl kullanılır?

Sandaloz sakızı da diğer sakız türleri gibi ağız içinde çiğnenebilir. Ayrıca yutulabilir özelliği de bulunan sandaloz sakızı her sabah aynı miktarlarda yutularak kullanılır. Eğer doktor onayı varsa düzenli bir şekilde kullanılabilecek olan sandaloz sakızı yutulduktan sonra 1 bardak su içine eklenen 1 kaşık elma sirkesi karıştırılır ve içilir.

Bunun dışında sandaloz sakızı eritilerek ve suyun içine eklenerek de tüketilebilir. Bu sayede metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışmasına katkı sağladığı bilinir. Mide yanması probleminin de önüne geçebilmek için yemekten hemen sonra sandaloz sakızı çiğnenebilir.

Sandaloz sakızı zayıflatır mı? Sandaloz sakızı zayıflamak için nasıl kullanılır?

Bazı diyetisyenlerin de önerileri arasında yer alan sandaloz sakızı zayıflamak isteyen ve diyet yapan kişiler tarafından da kullanılabilmektedir. Bunun için şu şekilde kullanılması önerilir:

Her sabah ve her akşam olmak üzere günde 2 kez fındık kadar sandaloz sakızı çiğnenir.

Bir süre çiğnendikten sonra yutulur.

Hemen ardından 1 bardak su içilir.

Suya tercihe göre biraz elma sirkesi de eklenebilir.

Her ne kadar faydaları ile bilinse de sandaloz sakızı yan etkileri de olabilir ve bu etkiler kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır.