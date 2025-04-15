Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Erken seçim olacak mı? Türkiye bunu merak ederken anket firmaları çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Vatandaşın nabzı ise yapılan çalışmalarla tutuluyor. Hem siyasi partilerin hem de vatandaşların yakından takip ettiği sonuçlar bazen belirleyici olsa da bazen de gerçekle bağdaşmayan sonuçlar çıkabiliyor. Son seçimlerin anket firmaları arasındaki kazananı ise Betimar'dı.

SANDIKLAR KAPANMADAN YAYINLAMIŞLARDI

31 Mart 2024 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Her seçim gibi tarihi bir önem taşıyan seçimleri en yakın bilen firma Betimar olmuştu. Hatta sandıkların kapanmasına dakikalar kala yayınlaması nedeniyle AK Parti'den de tepki görmüşlerdi.

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SON ÇALIŞMALARINI YAYINLADILAR

SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programına katılan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, son verileri açıklamadan önce çalışmanın yeni bittiğini ve ilk kez açıklayacağını vurguladı.

Duman'ın siyasi parti oranlarıyla ilgili sıralaması ise şu şekilde oldu;

CHP: Yüzde 32.5

AK Parti: Yüzde 30.6

MHP: Yüzde 10.1

DEM Parti: Yüzde 9.4

Zafer Partisi: Yüzde 4.3

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 2

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

BBP: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 1.1

Diğer Partiler: Yüzde 1.3

Duman, çalışma sonuçlarını açıkladıktan sonra şu ifadeleri kullandı;

"Burada muhalefetle aynı görüştü olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP'ye geçtiği algısı da doğru değil. Cumhur ve Millet İttifakının kendi seçmeni içerisinde konsolide olduğunu ifade edelim."

ERKEN SEÇİME DESTEK VERENLERİN ORANI

"CHP lideri Özgür Özel'in Haziran'da erken seçim açıklamalarına da katılan yüzde 46.6 var. Katılmayan yüzde 42.9 olduğunu söylememiz lazım. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer tablomuz var. Burada hiçbiri çözemez yüzde 27.6, AKP çözer yüzde 26, CHP çözer 23.4. Burada sağlık, dış politika, ekonomi gibi alanlarda muhalefetin somut adımlar atması gerekiyor."