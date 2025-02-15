Sanıldığı kadar masum değil: 2 bin 800’den fazla akciğer hastalığı vakası rapor edildi! 'Sigaradan daha tehlikeli'

Sigarayı bırakmak, sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en önemli adımlardan biri. Ancak bu yolda dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Sigarayı bırakmayı düşünen birçok kişi, geleneksel sigara yerine daha az zararlı olduğunu düşündüğü elektronik puff sigaralara yönelmekte.

'SİGARADAN DAHA TEHLİKELİ HALE GELDİ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, "Puff cihazlarının içerikleri büyük üreticilere devredildikten sonra önemli değişiklikler geçirdi. Bu cihazlar artık sigara kadar zararlı, hatta daha tehlikeli hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), puff cihazlarının sigara içenler için ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu, akciğer hastalıklarına bağlı ölümlere yol açtığını bildirmektedir. Özellikle 2019'da Amerika’da puff cihazlarının kullanımından kaynaklı 2 bin 800'den fazla akciğer hastalığı vakası rapor edilmiştir. Artık bilinen gerçek şu ki puff cihazları sağlık için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

KALP VE AKCİĞER SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Nikotinin, puff cihazları ve geleneksel sigaraların ortak tehlikesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Nikotin bağımlılık yapan bir maddedir, kalp hızını artırabilir ve kan basıncını yükseltebilir. Bu da zamanla kalp hastalıkları riskini artırır" diye konuştu.

Göğüş, araştırmaların puff cihazlarının astım, kronik akciğer hastalığı, kalp-damar hastalıkları ve çeşitli solunum rahatsızlıkları ile ciddi şekilde ilişkili olduğunu gösterdiğini, bu cihazların akciğer sağlığına olduğu kadar kardiyovasküler sisteme de ciddi zararlar verdiğinin bilimsel olarak kanıtlandığını ifade etti.

PUFF CİHAZLARININ SİGARAYI BIRAKMADA ETKİSİ YOK

Sigara bırakma sürecinde puff cihazlarının destekleyici bir araç olduğu yanılgısının yaygın olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Puff cihazları, sigara bırakma tedavisi olarak FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmamıştır ve Dünya Sağlık Örgütü de bu cihazları sigara bırakma yöntemi olarak önermemektedir" ifadeleriyle, araştırmaların puff cihazlarının ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve sigara bırakmada herhangi bir katkı sağlamadığını gösterdiğini, bu cihazların sigara bırakmaya yardımcı olmak yerine daha büyük bir sağlık tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

GENÇLERDE NİKOTİN BAĞIMLILIĞINA SEBEP OLUYOR

Puff cihazlarının özellikle gençler arasında hızla popülerlik kazanmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Birçok genç, puff cihazlarının sigaradan daha zararsız olduğunu düşünüyor. Ancak bu, büyük bir yanılgıdır. Puff cihazları gençlerde nikotin bağımlılığının artmasına sebep oluyor ve bu da kalp hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor" diyerek, gençlerin bu cihazlara olan ilgisinin ciddi tehlikelerine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü, puff cihazlarının gençler üzerinde kalıcı sağlık etkileri oluşturabileceğini ve bu cihazların kullanımının hızla yayılmasının endişe verici olduğunu belirtmektedir.

SİGARAYI BIRAKMANIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ FAYDALARI BÜYÜK

Sigara bırakmanın kalp hastalıkları, kanser ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla güçlü bir ilişkisi bulunduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, "Sigara bırakma süreci ne kadar erken başlarsa, vücut o kadar hızlı iyileşir. Sigara bırakma sürecinde doktorunuzla iş birliği yaparak en doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz" diyerek sigara bırakma konusunda profesyonel yardım almanın önemini vurguladı.

(İHA)