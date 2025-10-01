Şanlıurfa 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %39 seviyelerinde olacak. Bu durum hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 26°C ile 18°C arasında değişecek. 3 Ekim Cuma günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık 24°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak öğle saatlerinde güneşin etkisi yoğunlaşacak. Özellikle 11:00-17:00 saatleri arasında uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmak faydalı olur. Dışarı çıkarken güneşten koruyucu giysiler ve şapka kullanmalısınız. Bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Rüzgar hafif eseceğinden açık alanlarda rüzgarı hissetmeyebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık mevsim normallerine yakın seyredecek. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almalısınız.