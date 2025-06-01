HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Şanlıurfa 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın olup, bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

2 Haziran Pazartesi günü, hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 19°C civarında seyredecektir. 3 Haziran Salı günü hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 19°C olacaktır. 4 Haziran Çarşamba günü, hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olacaktır. 5 Haziran Perşembe günü yine hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 19°C olacaktır. 6 Haziran Cuma günü, hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 19°C olacaktır. 7 Haziran Cumartesi günü, hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 19°C olacaktır. 8 Haziran Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 19°C olacaktır. Bu dönemde, gündüz sıcaklıklarının 30°C'nin üzerinde, geceleri ise 18-19°C civarında olması beklenmektedir.

Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına uygundur. Bölge, Haziran ayında ortalama 27.8°C gündüz sıcaklığı ve 20.2°C gece sıcaklığı ile sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Haziran ayında yağış miktarı oldukça düşüktür. Yıllık ortalama yağış miktarı 6 mm olup, bu durum Haziran ayının genellikle kuru geçtiğini göstermektedir.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artmaktadır. Bu nedenle dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca sıcak havalarda vücut ısısının dengede tutulması için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, hassas grupların daha dikkatli olmaları ve gerekirse klimalı ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek ve yağış ihtimali düşük olacaktır. Bu nedenle, planlanan açık hava etkinlikleri için uygun önlemler alınmalı ve hava koşullarına göre esneklik gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!
Asistan doktorun şüpheli ölümü! Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.