HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 02 Aralık Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 2 Aralık 2025 tarihinde hava durumu güneşli ve ılıman olacak. 14°C civarındaki gündüz sıcaklıkları, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Ardından gelecek günlerde de sıcaklıklar 14°C seviyelerinde kalacak. Tarım faaliyetleri ve dış mekan aktiviteleri için bu hava koşulları oldukça elverişli. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunmalı, kalın giysiler tercih edilmelidir.

Şanlıurfa 02 Aralık Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

2 Aralık 2025 Salı günü Şanlıurfa'da hava durumu güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 14°C civarında. Gece ise sıcaklık 4°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif eser. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

3 Aralık Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14°C seviyelerinde kalacak. 5 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 14°C civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak ılıman kalacak.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için elverişli. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu zamanlarda kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havadan faydalanarak açık hava aktiviteleri planlamak iyi bir fırsat.

Şanlıurfa'da 2 Aralık 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli havadan yararlanmak dönemin avantajlarından biridir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! DGM duyurdu: "Sinop'a doğru seyretmektedir"Son dakika | Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! DGM duyurdu: "Sinop'a doğru seyretmektedir"
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKaraman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.