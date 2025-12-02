Şanlıurfa 02 Aralık Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

2 Aralık 2025 Salı günü Şanlıurfa'da hava durumu güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 14°C civarında. Gece ise sıcaklık 4°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif eser. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

3 Aralık Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14°C seviyelerinde kalacak. 5 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 14°C civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak ılıman kalacak.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için elverişli. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu zamanlarda kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havadan faydalanarak açık hava aktiviteleri planlamak iyi bir fırsat.

Şanlıurfa'da 2 Aralık 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli havadan yararlanmak dönemin avantajlarından biridir.