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Şanlıurfa 03 Haziran Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 19°C civarında olacak.

Şanlıurfa 03 Haziran Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 30°C, gece en düşük sıcaklık ise 19°C civarında olacak. Rüzgarın hızı yaklaşık 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Haziran Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 20°C arasında değişecek. 5 Haziran Perşembe günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 35°C ile 21°C arasında seyredecek. 7 Haziran Cumartesi günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 36°C ile 21°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar takmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önler. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve mümkünse serin ortamlarda bulunmak da sağlığınız için önemlidir.

Özellikle 5 Haziran Perşembe günü beklenen yüksek sıcaklıklar, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için risk oluşturabilir. Bu tarihte hayvanların serin ve gölgeli alanlarda bulunmasını sağlamak gerekmektedir. Su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamak ve tarım ürünlerini güneşten korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına ve kuraklık riskinin artmasına neden olabilir. Su tasarrufu yapmak ve su kaynaklarını korumak büyük önem taşır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bu dönemde, kişisel sağlık ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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