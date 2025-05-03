Şanlıurfa 03 Mayıs Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 23°C ile 12°C arasında değişecek. Bu tarih, bölge için tipik bir ilkbahar günü sayılabilir.

4 Mayıs Pazar günü hava yine güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C ile 15°C arasında seyredecek. 5 Mayıs Pazartesi günü ise yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklık 23°C ile 14°C arasında olacak. 6 Mayıs Salı günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 25°C ile 13°C arasında değişecek. 7 Mayıs Çarşamba günü de puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 27°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabaha ve akşama dikkat edilmesi gerekir. Bu saatlerde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Hava sıcaklıklarının ani değişimlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Gün boyunca su tüketimini artırmak, vücut ısısını dengede tutmak sağlığınıza yararlı olacaktır.