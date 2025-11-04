Şanlıurfa 04 Kasım Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 26°C olacak. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 15°C'ye düşecek. Nem oranı %28 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek ve hızı 7 km/saat olacak.

5 Kasım Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 26°C, gece sıcaklıkları ise 15°C olacak. 7 Kasım Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 14°C civarında hissedilecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gün içinde 26-28°C arasında değişecek. Geceleri ise 12-15°C aralığında seyredecek. Nem oranı %28 civarında kalacak. Rüzgar hızı kuzeybatı yönünden 7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam serinlik olacak. Uygun giyinmek önemlidir. Gündüzleri güneş ışınlarına karşı şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak da gerekli. Nem oranının düşük olması cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanmak önerilir.