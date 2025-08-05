Şanlıurfa 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 25°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %40 civarında. Rüzgar hızı 27 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 38°C olması öngörülüyor. 7 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklığın 41°C olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihlerde nem oranı %42. Rüzgar hızı ise 27 km/saat ve 33 km/saat olarak bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 arasında mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Rüzgar hızının artacağı günlerde, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve pisliklerden korunmak için yüz maskesi kullanılabilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmek açısından önemlidir.