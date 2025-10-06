HABER

Şanlıurfa 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 28°C civarında olacaktır. Nem oranı %58'dir. Rüzgar hızı ise 8.7 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:23’tür. Gün batımı saati ise 18:00'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 7 Ekim Salı günü hava sıcaklığı 27°C civarında olacaktır. Az bulutlu bir gün geçmesi tahmin edilmektedir. 8 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacaktır. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanması beklenmektedir. 9 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 22°C civarına düşecektir. Sağanak yağışların görülmesi öngörülmektedir. 10 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 23°C civarında olacaktır. Parlak güneş ışığı altında açık bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 9 Ekim Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler bulundurmak önemlidir. Şemsiyeler de yanınızda olmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günleri hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler tercih edilebilir. Bol su tüketimi, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Rüzgar hızının hafif olacağı günlerde, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.

Hava koşullarında değişiklikler yaşanacaktır. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz önerilir. Gerekli önlemleri alarak, planlarınızı buna göre yapmalısınız.

