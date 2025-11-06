HABER

Şanlıurfa 06 Kasım Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 6 Kasım 2025'te hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 27°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C’ye kadar yükselebilirken, akşamları 15°C’ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %37 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 12.3 km/saat civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olması bekleniyor. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise 15°C civarına düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %37 olarak belirlendi. Rüzgar hızı 12.3 km/saat tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 28°C olacağı öngörülüyor. 8 Kasım Cumartesi günü sıcaklık yine 28°C seviyesinde olacak. 9 Kasım Pazar günü ise 27°C civarında olması bekleniyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli şeklinde devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Sabahları ve akşamları daha sıcak giyinmek uygun olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bu durum, cilt sağlığınızı korur. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Nem oranının %37 civarında olması, hava kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzu nemli tutmaya özen gösterin.

