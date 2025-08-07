HABER

Şanlıurfa 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Şanlıurfa'da, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 24°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif hızda, kuzey yönünden esecek. Nem oranının %45-55 arasında olması tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık ve güneşli bir günün habercisi.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 38°C olması öngörülüyor. 9 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 41°C'ye çıkması, 10 Ağustos Pazar günü ise 42°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha da hissedilebilir.

Böylesi sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek için dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gereklidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki genel iklimi yüksek sıcaklık ve düşük nem oranları ile bilinir. Gündüzleri sıcaklık 38°C civarına ulaşır. Geceleri ise 24°C'ye düşer. Yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı %25-30 arasında değişir. Bu nedenle sıcak ve kuru hava koşullarına hazırlıklı olmak, hem konfor hem de sağlık açısından önemlidir.

Şanlıurfa'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde uygun önlemler alarak sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

