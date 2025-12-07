HABER

Şanlıurfa 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 13°C arasında değişirken, gece 5°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-30 km hızla esecek. 8 Aralık'ta hava çok bulutlu, 9 Aralık'ta yer yer sağanak yağışlar görülecek. Soğuk ve yağışlı günler için su geçirmez giysiler ve ayakkabılar tercih edilmesi öneriliyor.

Şanlıurfa'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hafif yağmurlu ve serin bir hava durumu beklenmektedir. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 13°C arasında değişecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 5°C civarına düşecektir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-30 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 8 Aralık Pazartesi günü hava çok bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında seyredecektir. 9 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu günde sıcaklık yine 13°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de kullanışlı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont veya yağmurluk kullanmak daha etkili olur. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
