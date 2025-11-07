HABER

Şanlıurfa 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve hafif bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 18°C civarında kalacak. Rüzgarın doğu-güneydoğudan esmesiyle birlikte nem oranı %19 civarında ölçülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde, hafif yağmur bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 15-18°C arasında değişmesi, gündüz ise 25-27°C seviyelerinde seyretmesi planlanıyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve hafif bulutlu. Gündüz sıcaklık 27°C olacak. Gece sıcaklığının 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu-güneydoğudan saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Nem oranı %19 civarında ölçülecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 8 Kasım Cumartesi hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27°C olacak. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak. 9 Kasım Pazar günü hava kapalı geçecek. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 18°C seviyelerinde seyredecek. 10 Kasım Pazartesi hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hafif yağmur beklenen günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkların 25-27°C, gece ise 15-18°C arasında değişmesi bekleniyor. Gündüz hafif kıyafetlerle rahat edebilirsiniz. Akşamları bir ceket veya hırka almanız iyi bir fikir. Rüzgarın hafif olması tahmin ediliyor. Rüzgarlı günlere karşı hazırlık yapmanıza gerek olmayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz en doğrusu olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız.

