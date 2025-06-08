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Şanlıurfa 08 Haziran Pazar hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Şanlıurfa 08 Haziran Pazar hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Haziran Pazartesi günü 37°C, 10 Haziran Salı günü 38°C, 11 Haziran Çarşamba günü 36°C, 12 Haziran Perşembe günü 38°C, 13 Haziran Cuma günü 39°C ve 14 Haziran Cumartesi günü 41°C'ye kadar yükselebilecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'da yaz aylarında sıkça görülmektedir. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 34°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşmektedir.

Böylesi sıcak günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcaklığın yüksek olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda koruyucu giysiler ve şapka kullanmak gerekir. Bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde, hava kirliliği seviyesi de artabilir. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların ve hassas bünyelerin hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları, maske kullanmaları faydalıdır. Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması, klima kullanımının minimumda olması çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

Ayrıca, aşırı sıcakların tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için gerekli önlemlerin alınması verimlilik açısından gereklidir. Hayvanların da sıcak havadan etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Barınakların serin tutulması ve yeterli su temini sağlanmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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