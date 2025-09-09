HABER

Şanlıurfa 09 Eylül Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. G

Şanlıurfa 09 Eylül Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

ece sıcaklığının ise 21°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan yaklaşık 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %32 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının ise 21°C olması tahmin ediliyor. 11 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının ise 21°C olacağı öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının ise 21°C olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda dinlenmeleri önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak, vücut direncini artırmak için önemlidir. Rüzgar batıdan estiği için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir.

