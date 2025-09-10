HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Şanlıurfa 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 32°C civarında seyredecek. Bu durum, bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Düşük nem oranı, hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 33°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 32°C civarında kalacak. Bu, Şanlıurfa'nın sıcak ve kuru ikliminin etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları bu saatlerde dik açıyla gelmektedir. Açık hava etkinlikleri sınırlı tutulmalı, sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken, hava koşullarını göz önünde bulundurmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kameradaYer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada
CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli olduCHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.