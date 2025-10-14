HABER

  Yaşam

Şanlıurfa 14 Ekim Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 14 Ekim 2025 tarihi için açık ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C civarında olacakken, gece 13°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif bir hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığı açısından önemli. Piknik planları yaparken eşyaların güvenli bir şekilde saklanması öneriliyor.

Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C olacak. Gece ise sıcaklık 13°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esmesi bekleniyor. Hızı saatte yaklaşık 12 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %20 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

15 Ekim Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 26°C olacak. 16 Ekim Perşembe günü de 26°C bekleniyor. 17 Ekim Cuma günü sıcaklığın 27°C’ye çıkması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Gündüz sıcaklık 24-27°C arasında değişecek. Geceleri ise 13-15°C seviyelerinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif hızlarla esecek. Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Gündüz güneş ışınları dik açıyla geleceği için güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka takmak da cilt sağlığı açısından önemlidir. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı ihmal edilmemelidir.

Rüzgar hafif eseceği için piknik planlayanların eşyalarını sabitlemeleri önerilir. Açık alanlarda uçabilecek nesneleri güvenli bir şekilde muhafaza etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalı. Araçların farları açık tutulmalıdır.

Yağış beklenmediğinden açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.

