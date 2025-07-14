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Şanlıurfa 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde aşırı sıcaklar bekleniyor.

Şanlıurfa 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde aşırı sıcaklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 43°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 28°C civarında kalacak. Bu durum, gece boyunca sıcaklıkların düşmeyeceği anlamına geliyor.

15 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 40°C civarında olması öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklıkların 39°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu durum, Şanlıurfa'da yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde devam edeceğini gösteriyor.

Aşırı sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için risk taşımaktadır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunulmaması öneriliyor. Dışarı çıkmak gerektiğinde koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler de vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Çiftçiler ve tarım sektörü çalışanları için de bu sıcaklıklar zorluklar yaratabilir. Tarım faaliyetlerinin sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılması, verimliliği artırabilir. Bu durum aynı zamanda çalışanların sağlığını da korur. Hayvan sahipleri, hayvanların su ihtiyacını düzenli olarak karşılamalıdır. Ayrıca gölgelik alan sağlamaları, hayvanların aşırı sıcaktan etkilenmesini önleyecektir.

Bu yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Evlerde ve iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önerilmektedir. Klima kullanımının minimumda tutulması, hem faturaların düşmesine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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