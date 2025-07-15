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Şanlıurfa 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava koşulları, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Şanlıurfa 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava koşulları, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarında olması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25°C civarında olacaktır. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranının %27 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 39°C'ye düşmesi, 17 Temmuz Perşembe günü ise 40°C'ye yükselmesi tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi beklenmektedir.

Aşırı sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için risk taşımaktadır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunulmaması önerilmektedir. Bu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmeli ve aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmaları sağlanmalıdır.

Tarım faaliyetleri açısından da bu yüksek sıcaklıklar zorluklar yaratabilir. Sahada çalışanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Yeterli su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi gibi önlemler alınmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacağından, su kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir. Sulama sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmelidir.

Şanlıurfa'da 15 Temmuz 2025 Salı günü ve önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde, bireylerin ve tarım sektörünün aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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