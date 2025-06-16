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Şanlıurfa 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 16 Haziran Pazartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

17 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece 22°C olacak. 18 Haziran Çarşamba günü de aynı sıcaklıklar öngörülüyor. 19 Haziran Perşembe günü gündüz 35°C, gece 22°C sıcaklıkları tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü ise gün içinde 35°C, gece 22°C sıcaklıkları bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini düşürebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Astım veya diğer solunum yolu hastalıkları olanların dışarı çıkarken maske takması veya kapalı alanlarda kalması önerilir.

Sıcak hava koşulları orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak, sigara izmaritlerini doğaya atmamak ve yangın güvenliği kurallarına uymak hayati önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırabilir. Bu durum enerji kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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