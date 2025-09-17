HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C civarında, gece ise 20°C seviyelerinde seyrettiği bekleniyor. Bu sıcaklıklar Eylül ayı için tipik ve mevsim normallerine yakın değerlere işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklıklarının 33°C, gece ise 20°C olması bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 19°C seviyelerinde seyredecek. 20 Eylül Cumartesi günü de gündüz sıcaklıklarının 32°C, gece ise 20°C civarında olması öngörülüyor.

Sıcak ve güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılması faydalıdır.

Sıcak havalarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmaları ve düzenli olarak su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için güneş koruyucu ürünler kullanılması ve şapka gibi koruyucu aksesuarların tercih edilmesi tavsiye edilir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunacak. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dönüş yolundaydı: Kahreden kaza kameralarda!Dönüş yolundaydı: Kahreden kaza kameralarda!
Birinci parti kim? GENAR son anket sonuçlarını duyurdu Birinci parti kim? GENAR son anket sonuçlarını duyurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.