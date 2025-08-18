Şanlıurfa 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklığın 22°C olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tehlikeli olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 36°C, 20 Ağustos Çarşamba günü 37°C, 21 Ağustos Perşembe günü ise 40°C civarına çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki tipik iklimine uygun görünüyor.

Bu ekstrem sıcaklıklar altında vatandaşların dikkatli olması önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmamalıdır. Serin ortamlarda kalmak tercih edilmelidir. Dışarı çıkmak gerektiğinde ise bol su tüketilmesi, hafif ve açık renkli giysilerin giyilmesi önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş çarpması riskine karşı, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde (11:00-16:00) dışarıda olunmamalıdır. Yaşlılar ve çocuklar için serin ortamlarda kalmak hayati öneme sahiptir. Gece saatlerinde bol sıvı tüketmek de önemlidir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru oluyor. Ortalama gündüz sıcaklığı 31.5°C, gece sıcaklığı ise 23.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüyor ve nem oranı %25 civarında gerçekleşiyor. Bu nedenle yaz aylarında Şanlıurfa'da yükseklikler bekleniyor.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak da büyük önem taşımaktadır.