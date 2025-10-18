HABER

Şanlıurfa 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa’da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27°C, akşam ise 13°C olacak. 19 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu hava ile sıcaklık 26°C civarında seyredecek. 20 Ekim’de 25°C’ye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek, uygun kıyafet seçimi yapmak ve bol su tüketmek sağlık açısından önemli olacak. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalı. İşte detaylar...

Şanlıurfa 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye kadar düşecek. Rüzgar güneyden hafif bir şekilde esse de etkisini göstermeyecek.

19 Ekim Pazar günü ise hava sıcaklığı 26°C civarında seyredecek. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 25°C civarına inmesi öngörülüyor. Artan bulutlarla birlikte hava koşullarının değişmesi muhtemel.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler dikkat gerektirecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Bol su tüketmek vücut sağlığı için önemlidir. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Böylece olası rahatsızlıkların önüne geçmek mümkün olabilir.

