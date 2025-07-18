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Şanlıurfa 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu dikkat çekici.

Şanlıurfa 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu dikkat çekici. Yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Gün boyunca hava açık kalacak. Sıcaklıklar 25°C ile 42°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 39°C olacak. Nem oranı %25 civarında. Rüzgar hızı 21 km/saat olarak ölçülüyor. Yağış ihtimali %0.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 27°C ile 41°C arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 20 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 26°C ile 40°C arasında değişecek. Hava yine açık kalacak. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 28°C ile 40°C aralığında seyredecek. Hava parçalı az bulutlu olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir. Tarım sektöründe çalışanların, sulama sistemlerini verimli kullanması büyük önem taşır. Su tasarrufu sağlamak ve bitkileri güneşin yoğun olduğu saatlerde korumak gereklidir. Yüksek sıcaklıkların hava kalitesine olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Hava kirliliği seviyelerinin takip edilmesi faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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