Şanlıurfa 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarlarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da artabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 22°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü sıcaklık 37°C'ye ulaşabilir. 21 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık aynı seviyelerde seyredebilir. 22 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 35°C civarlarında olması düşünülüyor. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Yağış ihtimali ise düşük.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını koruyacaktır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.