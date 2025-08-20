HABER

Şanlıurfa 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak.

Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C civarında kalacak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 39°C'ye ulaşacak. 22 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 39°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor.

Böylesi sıcak günlerde vatandaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında, koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk teşkil edebilir. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdeleri kapalı tutmak, fan veya klima gibi serinletici cihazları kullanmak iç mekanları daha konforlu hale getirecektir.

Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.

