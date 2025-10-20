Şanlıurfa 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığın 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %66, gündüz %31, akşam %47 ve gece %58 seviyelerinde olacak.

Salı günü, 21 Ekim 2025, hava koşullarında değişiklik olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20°C, gece 14°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %71, akşam %64 ve gece %71 seviyelerinde olacak.

Çarşamba günü, 22 Ekim 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Orta şiddetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 14°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %71, akşam %64 ve gece %71 seviyelerinde olacak.

Perşembe günü, 23 Ekim 2025, hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Artan bulutlar görülecek. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 14°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek.

Cuma günü, 24 Ekim 2025, hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Bulutlu ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 15°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 12°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak korunaklı alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava durumuna göre plan yaparak önlemleri almak faydalı olacaktır.