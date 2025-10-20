HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 20 Ekim 2025 tarihinde hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 27°C'ye ulaşacakken, gece 16°C'ye düşmesi bekleniyor. 21 ve 22 Ekim tarihlerinde ise orta şiddette yağmur öngörülüyor. Bu süreçte sıcaklık 20°C ile 19°C arasında seyredecek. Rüzgarın yönü ve hızı değişirken, nem oranında dalgalanmalar gerçekleşecek. Hava koşullarına uygun önlemler almak önem taşıyor.

Şanlıurfa 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığın 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %66, gündüz %31, akşam %47 ve gece %58 seviyelerinde olacak.

Salı günü, 21 Ekim 2025, hava koşullarında değişiklik olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20°C, gece 14°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %71, akşam %64 ve gece %71 seviyelerinde olacak.

Çarşamba günü, 22 Ekim 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Orta şiddetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 14°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %71, akşam %64 ve gece %71 seviyelerinde olacak.

Perşembe günü, 23 Ekim 2025, hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Artan bulutlar görülecek. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 14°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek.

Cuma günü, 24 Ekim 2025, hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Bulutlu ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 15°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 12°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak korunaklı alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava durumuna göre plan yaparak önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan Afganistan ve Pakistan açıklamasıRusya'dan Afganistan ve Pakistan açıklaması
Kreşte korkunç iddia: 3 yaşındaki kız öğretmeni tarafından ısırıldı! Bakanlık inceleme başlattıKreşte korkunç iddia: 3 yaşındaki kız öğretmeni tarafından ısırıldı! Bakanlık inceleme başlattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.