Şanlıurfa 20 Kasım Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli bir gün olarak bekleniyor. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 7°C ile 18°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:07. Gün batımı ise 17:11 olarak hesaplandı.

21 Kasım Cuma günü puslu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 19°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günleri de benzer hava koşulları olacak. Gündüz sıcaklıkları 8°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak lazım. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde kıyafetleri çıkarmak ya da giymek faydalıdır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle hassas olanların tedbirli olmaları gereklidir. Rüzgar hafif olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.