HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Şanlıurfa 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 seviyelerinde olacak. Bu durum, sıcaklığı daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hafif esecek. Bu da hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C, 23 Eylül Salı günü 30°C bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 32°C olacak. 25 Eylül Perşembe de sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Bu dönemde genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanılmalı. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltır. Ayrıca bol su tüketimi ihmal edilmemeli. Hafif yiyeceklerin tercih edilmesi de faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların yükseldiği saatlerde bazı hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı. Gölgede kalmaları önerilir. Rüzgar hafif eseceği için serinlemek amacıyla su kenarları veya klimalı alanlar seçilebilir. Güneşli günlerde hava kirliliği seviyeleri artabilir. Solunum rahatsızlığı yaşayanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları fayda sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktıTürkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktı
Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.