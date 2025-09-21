Şanlıurfa 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 seviyelerinde olacak. Bu durum, sıcaklığı daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hafif esecek. Bu da hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C, 23 Eylül Salı günü 30°C bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 32°C olacak. 25 Eylül Perşembe de sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Bu dönemde genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanılmalı. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltır. Ayrıca bol su tüketimi ihmal edilmemeli. Hafif yiyeceklerin tercih edilmesi de faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların yükseldiği saatlerde bazı hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı. Gölgede kalmaları önerilir. Rüzgar hafif eseceği için serinlemek amacıyla su kenarları veya klimalı alanlar seçilebilir. Güneşli günlerde hava kirliliği seviyeleri artabilir. Solunum rahatsızlığı yaşayanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları fayda sağlar.