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Şanlıurfa 22 Nisan Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 29°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 30°C, düşük sıcaklık 15°C olarak devam edecek. Perşembe günü hava daha serin olacak. Bulutlar artacak. Hava sıcaklığı 26°C, en düşük sıcaklık 15°C olacak. Cuma günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24°C, düşük sıcaklık 11°C olacak.

Şanlıurfa 22 Nisan Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Gelecek günlerde hava sıcaklıklarının 20-30°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışsız bir dönem geçireceğimiz öngörülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Sıcaklıkların artmasıyla güneş ışınlarının etkisi de artacak. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Bol su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi de gerekli. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi önemlidir. Toprak neminin izlenmesi ürünlerin sağlıklı gelişimi için faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Bireysel ve tarımsal faaliyetlerde gerekli önlemleri almak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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