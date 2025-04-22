Şanlıurfa 22 Nisan Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gelecek günlerde hava sıcaklıklarının 20-30°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışsız bir dönem geçireceğimiz öngörülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Sıcaklıkların artmasıyla güneş ışınlarının etkisi de artacak. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Bol su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi de gerekli. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi önemlidir. Toprak neminin izlenmesi ürünlerin sağlıklı gelişimi için faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Bireysel ve tarımsal faaliyetlerde gerekli önlemleri almak mümkündür.