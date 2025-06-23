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Şanlıurfa 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 35°C, gece saatlerinde ise 21°C civarında olacak.

Şanlıurfa 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 35°C, gece saatlerinde ise 21°C civarında olacak. Bu tarihte hava genellikle güneşli olacak. Sonraki günlerde, 24 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 36°C'ye, 25 Haziran Çarşamba günü ise 38°C'ye yükselmesi bekleniyor. Böylece, hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek.

Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki iklimi, ortalama 27.8°C sıcaklıkla tanımlanabilir. Bu dönemde nem oranı %27 civarındadır. Yağış miktarı ise yıllık ortalamanın oldukça altındadır. Bu nedenle, Haziran ayı boyunca hava genellikle güneşli ve sıcak geçer.

Sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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