Şanlıurfa 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek bulutlar arasında ara ara güneş ışıklarıyla süzülecek. Sıcaklık gündüz 19°C civarına çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 7°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %31 civarında olacak. Rüzgarın hızı ise saatte 3.71 km tahmin ediliyor. Bu koşullar, gün boyunca hafif serin bir hava hissi yaratacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 25 Kasım Salı günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17°C, gece 6°C seviyesinde olacak. 26 Kasım Çarşamba günü bulutların arasından güneş ışıkları görünecek. Sıcaklık gündüz 16°C, gece ise 6°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece 7°C olarak öngörülüyor.

28 Kasım Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C gündüz, 7°C gece seviyelerinde olacak. 29 Kasım Cumartesi günü de benzer şekilde güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece 6°C olarak tahmin ediliyor. 30 Kasım Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C gündüz, 5°C gece seviyelerine düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalıyız. Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı havada hafif mont veya ceket giymek de önerilmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmalısınız. Gün içerisinde güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir.