Şanlıurfa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Puslu güneşli bir hava hakim olacak. 26 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak. Yine puslu güneşli bir hava öngörülüyor. 27 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 13°C olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Nisan ayı, genellikle 12 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 3 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %58. Yıllık ortalama yağış miktarı 56 milimetre civarındadır. Rüzgarlar genellikle güney yönünden saatte 10 kilometre hızla eser.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmayın. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.