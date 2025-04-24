HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu gündüz saatlerinde 24°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında olacak. Sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Şanlıurfa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Puslu güneşli bir hava hakim olacak. 26 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak. Yine puslu güneşli bir hava öngörülüyor. 27 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 13°C olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Nisan ayı, genellikle 12 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 3 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %58. Yıllık ortalama yağış miktarı 56 milimetre civarındadır. Rüzgarlar genellikle güney yönünden saatte 10 kilometre hızla eser.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmayın. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıYanan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.