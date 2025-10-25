Şanlıurfa 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında olacak. Gece ise 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %66 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 2.6 km olacak. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:34 olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olması öngörülmüyor. 26 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı 25°C civarında kalacak. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 24°C civarına düşecek. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabiliyor. Bu nedenle hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudu nemli tutmanız önemlidir. Rüzgar hafif esiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Rüzgarın yönüne dikkat ederek açık alanlarda dikkatli olunması tavsiye edilir.