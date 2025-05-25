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Şanlıurfa 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Şanlıurfa 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise 22°C olarak düşmesi bekleniyor. Bu durum, Mayıs ayı iklimine uygun olarak, yazın yaklaştığını gösteriyor.

Bir sonraki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Mayıs Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 35°C ile 23°C arasında değişecek. 27 Mayıs Salı günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 35°C ile 20°C arasında seyredecek. 28 Mayıs Çarşamba günü ise bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 32°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve şapka gibi koruyucu aksesuarların takılması da önemlidir.

Sıcak hava, tarım faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Bitkilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması da onların sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde klima ve fanların verimli kullanılması önemli. Gereksiz elektrikli cihazlar kapatılmalı. Perdelerin kapalı tutulması da enerji tüketimini azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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