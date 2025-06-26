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Şanlıurfa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da, 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 25°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Bu durum, bölgenin tipik yaz iklimine işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 40°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklığın 39°C civarında seyretmesi bekleniyor. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların sırasıyla 37°C ve 36°C seviyelerine inmesi gözlemlenecek. Bu yüksek sıcaklıklar, yine Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir.

Böylesi yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için bazı önlemler almak önemlidir. Sıcaklığın zirveye çıktığı saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir. Serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin etkin kullanımı gereklidir. Bitkilerin güneş ışığından korunması da ürünlerin sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki hava durumu genellikle yüksek sıcaklık ve düşük nem oranıyla karakterizedir. Bölge sakinleri ve ziyaretçilerin sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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