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Şanlıurfa 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 23°C sıcaklıkta olacak.

Şanlıurfa 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 23°C sıcaklıkta olacak. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek.

27 Nisan Pazar günü, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 11°C arasında değişecek. 28 Nisan Pazartesi günü, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 15°C arasında olacak. 29 Nisan Salı günü, kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 27°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla, güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle cilt koruması önem kazanacaktır. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş kremi kullanmaları ve uygun kıyafetler giymeleri önerilir. Ayrıca, gündüzleri hava ılıman, geceleri ise serin olacağından, akşam saatlerinde hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacaktır. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava raporlarını takip etmek önemlidir. Bu sayede olası sürprizlere karşı hazırlıklı olunabilir. Planlar gerektiğinde güncellenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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