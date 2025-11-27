Şanlıurfa 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 17°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 6°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2 km hızla esecek. Nem oranı ise %40 civarında ölçülecek.

Cuma günü hava durumu yine güneşli ve açık kalacak. Gündüz sıcaklığın 17°C, gece ise 7°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 1.6 km hızla esecek. Nem oranı %34 civarında olacak.

Cumartesi günü ise hava durumu çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 17°C, gece ise 7°C civarında sürmesi bekleniyor. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.2 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %36 civarında ölçülecek.

Pazar günü yer yer sağanak yağmurların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 5°C civarında olacak. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.3 km hızla esecek. Nem oranı bu günde %36 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Pazar günü için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemli. Sıcaklıklar gündüz ve gece arasında belirgin farklılık gösterecek. Uygun kıyafet seçimi yaparak rahat edebilirsiniz. Rüzgarın hızı düşük olacak ancak ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir.