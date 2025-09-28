HABER

Şanlıurfa 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Hava sıcaklığının gün boyunca 30°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 30°C olacak. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Bu durum, Şanlıurfa'nın sonbahar aylarında sıcak ve güneşli bir hava yaşayacağını gösteriyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek vücut sağlığı için faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Alınan bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda sağlık sorunlarından korunmanızı sağlar.

hava durumu Şanlıurfa
