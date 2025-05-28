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Şanlıurfa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu rüzgarlı ve sıcak olacak.

Şanlıurfa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu rüzgarlı ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 17°C civarında bekleniyor. Bu dönemde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde, 29 Mayıs Perşembe günü puslu güneşli, 30 Mayıs Cuma günü puslu güneşli, 31 Mayıs Cumartesi günü ise bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28°C ile 29°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde, gündüz saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı ve rüzgarın etkili olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Vatandaşların güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Bol su tüketilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve uçabilecek eşyalar sabitlenmelidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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