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Şanlıurfa 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 29 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Şanlıurfa'da hava durumu sabah saatlerinde kısmen rüzgarlı, 15°C olarak başlayacak.

Şanlıurfa 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 28°C arasında değişecek. Rüzgarlı ve güneşli bir gün bekleniyor.

Cuma günü hava sıcaklıkları 14°C ile 26°C arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanacak.

Cumartesi günü sıcaklıklar 19°C ile 29°C arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü hava sıcaklıkları 18°C ile 32°C arasında olacak. Yine güneşli bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor.

Rüzgarlı günlerde özellikle açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle uçabilecek nesnelerden uzak durmak gerekiyor. Ayrıca, güneşli günlerde güneş ışınlarının zararlarından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır. Günlük aktivitelerde hava koşullarına uygun giyinmek, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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