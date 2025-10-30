HABER

Şanlıurfa 30 Ekim Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C civarında iken, gece 10°C'ye gerileyecek. Nem oranı %35 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 10.8 km/h olacak. Cuma günü hava durumunun benzer şekilde devam etmesi ve Cumartesi gününün sıcaklıkların 26°C'ye çıkması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek mümkün. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Gece ise bu sıcaklık 10°C civarına düşecek. Nem oranı %35 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 10.8 km/h olacak. Gün doğumu saati 06:47'dir. Gün batımı saati ise 17:29 olarak belirlenmiştir.

Cuma günü hava sıcaklığının 24°C olması bekleniyor. Cumartesi günü bu sıcaklık biraz artacak ve 26°C civarına çıkacaktır. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli olması öngörülmektedir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Güneşe uzun süre maruz kalacaksanız uygun koruyucu önlemler almanız faydalıdır. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda hafif bir üst bulundurmanızda yarar vardır.

