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Şanlıurfa 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça bunaltıcı olacak.

Şanlıurfa 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 45°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, Temmuz ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Şanlıurfa'da Temmuz ayında gündüz ortalama sıcaklıklar 38.5°C, gece ortalama sıcaklıklar ise 24°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 40°C civarında olması bekleniyor. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 39°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle bol su tüketimi önemlidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkılması gerektiğinde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar takılmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Perdelerin kapalı tutulması ve güneş ışığının içeride doğrudan girmesi engellenmelidir.

Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Daha hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Spor ve ağır fiziksel aktiviteler, sabah erken saatlere veya akşam geç saatlere kaydırılmalıdır. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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