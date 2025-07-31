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Şanlıurfa 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Şanlıurfa 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 26°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %28 civarında olacak. Bu da hava koşullarının kurak ve bunaltıcı olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 38°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 36°C ve 3 Ağustos Pazar günü ise 37°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde gündüzleri güneşli ve sıcak, geceleri ise serin bir hava hakim olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için bazı önlemler alınmalıdır. Tarım sektörü çalışanlarının, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen göstermeleri önemlidir. Yeterli su tüketmeleri de gereklidir. Hayvanların ise serin ve gölgelik alanlarda barındırılması, aşırı sıcaklardan korunmalarını sağlayacaktır. Şehirde yaşayanların, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bu önlemler, insanların ve çevrenin aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmesini en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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