Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Mondiacult 2025'e katıldı

29–30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen MONDIACULT 2025 Dünya Kültür Politikaları Konferansı, kültür alanında küresel politikaların ve stratejilerin yeniden ele alındığı en önemli uluslararası platformlardan biri oldu. Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, UNESCO tarafından düzenlenen ve dünya çapında büyük önem taşıyan Mondiacult 2025 Zirvesi’ne katıldı.

TÜRKİYE'DEN TEK AKREDİTE EDİLEN BELEDİYE

Dünya genelinden kültür bakanları, bakan yardımcıları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı bu zirvede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Türkiye’den ve UCLG-MEWA Bölgesi’nden akredite edilen tek belediye başkanı olarak yer aldı. Zirveye, UNESCO’nun 194 üye ülkesinden temsilciler katılım sağladı.

ÜST DÜZEY KATILIM

Türkiye’den; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve çok sayıda üst düzey temsilci de konferansta hazır bulundu.

YEREL YÖNETİMLER VE KÜRESEL KÜLTÜR POLİTİKALARI AÇISINDAN KRİTİK ROLDES

MONDIACULT 2025, yalnızca devletlerin değil, yerel yönetimlerin de küresel kültür politikalarının şekillenmesinde oynadığı kritik rolü vurgulaması bakımından büyük önem taşıdı.