Şanlıurfa’da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa’da "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve benzeri kurum çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
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Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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