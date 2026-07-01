Şanlıurfa’da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır