Şanlıurfa’da 91 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Suruç İlçesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahısların ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 17 adet fişek, 91 adet sentetik ecza hap, 42 gram sentetik uyuşturucu madde, 5 kök kenevir, 20 gram kubar esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat, 7 bin 600 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen para, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı tespit edilen cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA