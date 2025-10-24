HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da 91 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 91 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da 91 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Suruç İlçesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahısların ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 17 adet fişek, 91 adet sentetik ecza hap, 42 gram sentetik uyuşturucu madde, 5 kök kenevir, 20 gram kubar esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat, 7 bin 600 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen para, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı tespit edilen cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa’da 91 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 1

Şanlıurfa’da 91 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 2

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar oluştuİstanbul’da şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar oluştu
İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eritmişlerdi: 6 sanığın cezası belli oldu! Aralarında lise arkadaşları da var!İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eritmişlerdi: 6 sanığın cezası belli oldu! Aralarında lise arkadaşları da var!

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.